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Stil sırlarını anlattı

Hande Ataizi, Marks & Spencer’ın gelenekselleşen “M&S Bağdat Söyleşileri”ne konuk oldu.
Hande Ataizi, Marks & Spencer Bağdat Caddesi mağazasında hayranlarıyla bir araya geldi. Sonbahar/Kış sezonundaki favori parçalarını paylaşan ünlü oyuncu, stil ipuçları vermeyi de unutmadı.Bu sezon kahve ve bordo tonlarını beğendiğini belirten Ataizi, koyu lacivert ve siyahtan asla vazgeçemediğini de ekledi. Gün içinde daha çok pastel tonlarını ve bej rengi tercih ettiğini söylene ünlü oyuncu, çok fazla parça almak yerine birkaç kilit parçayla tüm gardırobunu sezona adapte edilebileceğine dair ipuçları verdi.
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