Suri'nin istek listesi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Katie Holmes kızı Suri, yılbaşı için bir dilek listesi hazırladı.

Ellen DeGeneres Show'a katılan Katie Holmes, kızının yılbaşı için dileklerini bir kağıda yazıp kendisine teslim ettiğini anlattı. Holmes, "Şimdiden dileklerini hazırlamış, hatta yazmış. Açıkçası biraz panikledim çünkü bu listedekilerin hiçbirini Noel Baba'dan isteyemezsiniz. Listedeki herhangi bir şeyi atlarsam yıllarca başıma kakacağını biliyorum" dedi.

Katie Holmes'un önceki yıllarda kızına yeni yıl hediyesi için aldığı oyun evi fiyatıyla adeta dudak uçuklatmıştı.