Suriyeli çocuk evlat edinecekler

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Şimdiye kadar üç çocuk evlat edinen, üç de biyolojik çocukları bulunan Angelina Jolie - Brad Pitt çiftinin Suriyeli bir çocuğu evlat edineceği bildirildi.

İngiliz Daily Express gazetesinin, ünlü çifte yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, kanser tehdidi nedeniyle göğüslerinden sonra vajinasını aldıran Angelina Jolie, sağlığının tamamen yerine gelmesinden sonra evlat edinme çalışmalarına fiilen başlayacak.



Angelina Jolie’nin Suriye’deki savaş nedeniyle öksüz ve yetim kalan çocuklar için birçok kez gözyaşlarına boğulduğunu belirten kaynak, yıldızın artık sağlık problemlerini çözdüğü için eşi Brad Pitt ile birlikte en geç yaz aylarında, bölgeden bir kız çocuğunu evlat edinmeye hazır olduğuna karar verdiğini söyledi.



Çiftin, Vietnam, Kamboçya ve Eiyopya’dan evlat edindiği üç çocuk dahil olmak üzere toplam altı çocuğu bulunuyor. (DHA)