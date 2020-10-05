Müzik dünyasında melodiler kadar aşklar da yoğun yer kaplıyor. Hepimiz Drake’in Rihanna’ya olan aşkını biliyoruz ama ünlü rapçinin aşk defteri sandığımızdan daha kalabalık.

Drake, en son 21 Savage ve Metro Boomin ile yeni bir şarkı hazırladı. Adı Mr. Right Now olan şarkının rap kısmında Drake, yıllar önce SZA ile birlikte olduğunu belirten sözler kullandı. Şarkı sözlerine göre Drake ve SZA 2008 yılında sevgiliydi. Ancak bazı hayranlar bu kısma biraz tepki gösterdi çünkü o zamanlar 1987 doğumlu olan Drake 21, 1991 doğumlu olan SZA ise 17 yaşındaydı.

Bu şarkı sözlerinin üzerine SZA bir açıklama yapıp Drake’i zamanlama konusunda düzeltti.

I just didn’t want anybody thinking anything underage or creepy was happening . Completely innocent . Lifetimes ago . — SZA (@sza) October 5, 2020

“Aslında bu 2009 yılındaydı. Bu durumda tarih önemli sanırım. Bence sadece art niyetsizce uayk yapmaya çalışıyordu. O dönem çevremizde olanlar da bu tarihi doğrulayacaktır.” dedi ve ardından bunun reşit olmamak ya da daha ürkütücü yanlış anlamalara yol açmasını istemediği için söylediğini belirtti.