Drake, en son 21 Savage ve Metro Boomin ile yeni bir şarkı hazırladı. Adı Mr. Right Now olan şarkının rap kısmında Drake, yıllar önce SZA ile birlikte olduğunu belirten sözler kullandı. Şarkı sözlerine göre Drake ve SZA 2008 yılında sevgiliydi. Ancak bazı hayranlar bu kısma biraz tepki gösterdi çünkü o zamanlar 1987 doğumlu olan Drake 21, 1991 doğumlu olan SZA ise 17 yaşındaydı.

Bu şarkı sözlerinin üzerine SZA bir açıklama yapıp Drake’i zamanlama konusunda düzeltti.

I just didn’t want anybody thinking anything underage or creepy was happening . Completely innocent . Lifetimes ago .