Drake, en son 21 Savage ve Metro Boomin ile yeni bir şarkı
hazırladı. Adı Mr. Right Now olan
şarkının rap kısmında Drake, yıllar önce SZA ile birlikte olduğunu belirten
sözler kullandı. Şarkı sözlerine göre Drake ve SZA 2008 yılında sevgiliydi.
Ancak bazı hayranlar bu kısma biraz tepki gösterdi çünkü o zamanlar 1987
doğumlu olan Drake 21, 1991 doğumlu olan SZA ise 17 yaşındaydı.
Bu şarkı sözlerinin üzerine SZA bir açıklama yapıp Drake’i
zamanlama konusunda düzeltti.
I just didn’t want anybody thinking anything underage or creepy was happening . Completely innocent . Lifetimes ago .— SZA (@sza) October 5, 2020
“Aslında bu 2009 yılındaydı. Bu durumda tarih önemli
sanırım. Bence sadece art niyetsizce uayk yapmaya çalışıyordu. O dönem
çevremizde olanlar da bu tarihi doğrulayacaktır.” dedi ve ardından bunun reşit
olmamak ya da daha ürkütücü yanlış anlamalara yol açmasını istemediği için
söylediğini belirtti.