Takıntım olmadan asla!

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Birçoğumuzun hassas olduğu, ‘takıntı’ yaptığı davranışları olabiliyor. Ancak takıntılar titizlikle, ince düşünceyle karıştırılmamalı. Burada sınır takıntılarımızın günlük hayatımızı etkileyecek boyuta varıp varmadıkları.

‘Bir Tıraş Meselesi’, Uzman Psikolog Şebnem Kartal’ın beş kadın ve beş erkeğin psikoterapi süreçlerinden kesitler sunan ‘Kâğıt Kayıklar’ adlı öykü kitabında yer alan bir hikâye. Giderek artan takıntıları hayatı yaşanmaz hale getirdiğinde, profesyonel yardım almaya karar veren bir vakanın yer aldığı öykü, okuyucuya sorunun altında yatan sebepleri ayrıntılarıyla görme olanağı sağlıyor.

Yazı: Selin Kılıç / Seninle

Takıntı nedir?

Sıradan bir tıraşın nasıl mesele haline gelebildiğini ve bu basit sorunun takıntılı bir insanın hayatını nasıl alt üst edebileceğini dramatik bir şekilde anlatıyor, “Örneğin, kötü bir düşünce geliyor aklıma. Arkasından başka bir düşünce daha geliyor, ‘Şunu şunu yaparsan, o aklına gelen kötü şey ortadan kalkar’. Diyelim ki, terliğim ters dönmüş. İçimden bir ses, ‘Çevir onu, uğursuzluk getirir’ diyor. Bir sürü takıntı… Eğer düzeltmezsem işim ters gider veya evden biri ölür. Düzeltirsem uğursuzluğu kovarım”. Bu sözler ‘Kâğıt Kayıklar’ın takıntılı vakası Yakup Bey’e ait. “Ne kadar insan varsa o kadar takıntı vardır,” diyor Uzman Psikolog Şebnem Kartal. Obsesif kompulsif belirtilerin geniş bir yelpazeye yayılabildiğini söylüyor. Örneğin, ellerim mikroplardan arındı mı, pantolonumun paçası yere süründü mü, tüpü kapadım mı, kapıyı kilitledim mi? Sokak lambalarını saymazsam oğlumun servisi devrilir, elektrik düğmesine bir daha basmalıyım yoksa annem ölür, koltuğun kenarındaki raptiyeleri saymazsam iyice deliririm… Bunlar Kartal’ın terapilerde karşılaştığı ilginç takıntılardan sadece birkaçı… İnsanların mantıksız buldukları düşünceleri ellerinde olmadan düşünmeye devam etmelerine takıntı (obsesyon), bu düşüncelerin neden olduğu mantıksız davranışlara da zorlantı (kompulsiyon) deniyor. İnsanlar takıntılı bir kişiliğe sahip olabilirler. Kaygılı ya da depresif kişilik özellikleri taşıyabilirler. Ancak bu durum onları hasta yapmaz. Temizliğe, düzene önem veren, kurallar konusunda duyarlı kişiler, örneğin çalışma hayatında aşırı disiplinli olan bir insan, gece yatarken salonunu toplayan her kadın, yatağını örtmeden okula gitmeyen her çocuk için endişe duymaya gerek yok. Kartal, “Takıntılar ancak, giderek artış gösterdiğinde ve kişinin gündelik hayatına engel olacak boyutlara ulaştığında tehlikelidir” diyor.

