Tamer Karadağlı kaza geçirdi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı trafik kazası geçirdi.

Tamer Karadağlı, Bursa'nın İznik İlçesi'nde motosikletiyle kaza geçirdi. Bileklerinde kırık olan Karadağlı, ilk müdahalenin ardından İstanbul'a gönderildi. Oyuncu Tamer Karadağlı, arkadaş grubu ile gezmek üzere Bursa'nın İznik ilçesine geldi. İstanbul'a dönerken Müşküle Köyü yakınlarında motorsikleti ile virajı alamayınca düştü. Yaralanan Karadağlı daha sonra çağrılan özel bir helikopter ile İstanbul'da özel bir hastaneye götürüldü. Her iki kolunda kırık olduğu iddia edilen Karadağlı'nın şuurunun açık olduğu açıklandı.

