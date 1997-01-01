Sinema sanatçısı Tanju Gürsu (78), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Solunum yetmezliği nedeniyle iki gün önce Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Tanju Gürsu, yoğun bakım ünitesinde süren

yaşam mücadelesini kaybetti.

Türk sinemasının emektarlarından olan ve çok sayıda filmde rol alan Gürsu, uzun süredir solunum yetmezliği sorunu yaşıyordu. 1938 yılında Trabzon'da doğan oyuncu Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışmayı kazanıp 1962 yılında oyunculuğa başladı. Anıt Film şirketini kuran Tanju Gürsu, senarist ve yönetmen olarak da

birçok filmlere imza attı.



78 yaşındaki Tanju Gürsu, evli ve 2 çocuk babasıydı. Gürsu'nun cenazesinin Perşembe günü öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Ödülleri

25. Antalya Film Festivali, 1988, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Kurtar Beni

34. Antalya Film Festivali, 1997, En İyi Erkek Oyuncu Köpekler Adası

40. Antalya Film Festivali, 2003, Yaşam Boyu Onur Ödülü