Eğer sarışınsanız açık saç renginizi yine tarçın rengi gölgeler ile renklendirebilir, esmerseniz de kahverengi renklerde tarçın rengini kullanabilirsiniz.
EVDE DE UYGULAYABİLİRSİNİZ
Clairol ortağı ve kuaför Jeremy Tardo, "Doğa tüm
renkleri ile hayatımıza girerken, biraz değişime hazır olmalıyız. Tarçınlı
kahverengi saç renkleri artık bir fincan sıcak çay kadar sonbahara
benziyor" diyor.
Tardo, sıcak kahverengi tonlarından oluşan paletlerine bir göz atmanızı öneriyor. Saçınızı evde boyamaktan eminseniz, Clairol Nice N ’Easy 5W Medium Mocha Brown ve 5RB Medium Reddish Brown'ı birleştirebileceğinizi söylüyor. Tardo ayrıca "Bu renkleri ayrı ayrı da kullanabilirsiniz. Biraz daha az kırmızı istiyorsanız, 5W'ı seçin. Biraz daha kırmızı istiyorsanız 5RB'yi seçin" diye belirtiyor.
CAPCANLI BİR GÖRÜNTÜ
New York IGK Salon Soho'nun usta renk uzmanı Stephanie
Brown, esmer müşterilerinin kırmızı tonları denemesinde bir artış olduğunu fark
ettiğini söylüyor ve bir çok boya markasında bulunan muhteşem bakır renginin bu
ayların trendi olduğunun altını çiziyor. Brown, ayrıca, "Sonbahar ve kış
için renginizi ısıtmak artık çok az güneş ışığı gördüğümüzde cildinize biraz
parlaklık katmaya yardımcı olabilir ve bu da sizi pırıl pırıl, capcanlı
kılacaktır" diyor.
Saçlarınızda koyu bir renge sahipseniz, gölgeyi elde etmek
oldukça kolaydır. Tek gereken ise daha sıcak vurgulardır. Saçınız yaz güneşi
tarafından doğal olarak açılmışsa, bu bölgeleri tarçın tonları ile
kapatabilir ve güzel bir görüntüye kavuşturabilirsiniz.