Bu sonbahar ve kış aylarında saçlarınızda değişiklik yapmak istiyorsanız, size tarçın rengi içeren boyaları tavsiye ederiz. Tekrar kuaför salonları açıldığına göre saçlarınızda bir değişim yapın. Kylie Jenner'dan Meghan Markle'a kadar bir çok ünlü isim de tarçınlı kahverengi saçları tercih ediyor.

Eğer sarışınsanız açık saç renginizi yine tarçın rengi gölgeler ile renklendirebilir, esmerseniz de kahverengi renklerde tarçın rengini kullanabilirsiniz.

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Clairol ortağı ve kuaför Jeremy Tardo, "Doğa tüm renkleri ile hayatımıza girerken, biraz değişime hazır olmalıyız. Tarçınlı kahverengi saç renkleri artık bir fincan sıcak çay kadar sonbahara benziyor" diyor.

Tardo, sıcak kahverengi tonlarından oluşan paletlerine bir göz atmanızı öneriyor. Saçınızı evde boyamaktan eminseniz, Clairol Nice N ’Easy 5W Medium Mocha Brown ve 5RB Medium Reddish Brown'ı birleştirebileceğinizi söylüyor. Tardo ayrıca "Bu renkleri ayrı ayrı da kullanabilirsiniz. Biraz daha az kırmızı istiyorsanız, 5W'ı seçin. Biraz daha kırmızı istiyorsanız 5RB'yi seçin" diye belirtiyor.

CAPCANLI BİR GÖRÜNTÜ

New York IGK Salon Soho'nun usta renk uzmanı Stephanie Brown, esmer müşterilerinin kırmızı tonları denemesinde bir artış olduğunu fark ettiğini söylüyor ve bir çok boya markasında bulunan muhteşem bakır renginin bu ayların trendi olduğunun altını çiziyor. Brown, ayrıca, "Sonbahar ve kış için renginizi ısıtmak artık çok az güneş ışığı gördüğümüzde cildinize biraz parlaklık katmaya yardımcı olabilir ve bu da sizi pırıl pırıl, capcanlı kılacaktır" diyor.

Saçlarınızda koyu bir renge sahipseniz, gölgeyi elde etmek oldukça kolaydır. Tek gereken ise daha sıcak vurgulardır. Saçınız yaz güneşi tarafından doğal olarak açılmışsa, bu bölgeleri tarçın tonları ile kapatabilir ve güzel bir görüntüye kavuşturabilirsiniz.