Türk sinemasının ünlü oyuncusu Tarık Akan, İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakf tarafından yapılan açıklamaya göre, bir süredir kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Tarık Akan, İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede yaşama veda etti. Tarık Akan 66 yaşındaydı...