Tarkan'dan Soma mesajı

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Ünlü sanatçı Tarkan, Soma'da yaşanan maden faciasından dolayı duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından dile getirdi.

Tarkan'ın Facebook ve Twitter hesapları üzerinden paylaştığı mesaj şöyle:



"Dün geceki konserimden sonra haberdar olduğum Soma faciasıyla ilgili derin acı ve üzüntü içindeyim. Bu faciada hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyorum.



Yıllardır maden ocaklarında çalışan işçilerin yaralandığına ve hayatlarını kaybettiklerine içimiz sızlayarak tanık olmaktayız. İnsan hayatına ve emeğine değerin az olduğu ülkemizde, bu zorlu koşullarda çalışan isçilerin can güvenliğinin sağlanması ve bu kazaların bir daha olmaması için gerekli önlemlerin alınmasını temenni ediyorum.



Facia sonrası mucize beklemek yerine olası kazalara karşı tedbir alınıp bu faciaların engellenmesi gerek."