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Tarkan'ın yeni albümünden ilk şarkı

Megastar Tarkan’ın uzun zamandır beklenen pop albümü için geri sayım başladı. Albümden ilk şarkı dijital mecralarda yayında...

Tarkan’ın altı yıl aradan sonra yayınlayacağı pop albümü önümüzdeki haftalarda dinleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tarkan yeni albüm heyecanı devam ederken, “CUPPA” isimli şarkısını tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak sevenleriyle paylaştı. 

Yapımcılığını DMC’nin üstlendiği yeni albümün ilk şarkısı olan “CUPPA” nın söz ve müziği Sezen Aksu’ ya, düzenlemesi Ozan Çolakoğlu’na ait. 

Megastar, yeni albümünün ilk şarkısı “Cuppa” ile ilgili duygularını şöyle ifade etti:

 “Yakında sizlerle buluşacak olan pop albümümden "Cuppa"yı şimdiden paylaşmak istedim. Ümit ederim ki "Cuppa" sizleri de beni heyecanlandırdığı kadar heyecanlandırır ve yazınıza coşku, içinize mutluluk katar”.

 Tarkan’ın önümüzdeki haftalarda dinleyicisiyle buluşacak olan albümünden ilk şarkı “Cuppa”ya iTunes ve Apple Music'ten ulaşmak mümkün.

CUPPA

HEY TAYFA
KALK KALK KALK HADİ DURMA
HEY HEY TAYFA
HEY HEY HEY HEY

TELEVİZYONU AÇMA
TELEFONA DA BAKMA
NE ACIKLI NE SAÇMA
SANKİ KIYAMET

HER ŞEY SATILIK
KALPLERDE KATILIK
AŞKLAR YATILIK
AKIŞTA MİLLET

CUPPA CUPPA CUPPA
CUPPA DA CUPPA CUPPA
BAĞIRA ÇAĞIRA BAS BAS
SABAHA KADAR DANS

HEY TAYFA
KALK KALK KALK HADİ DURMA
HEY HEY TAYFA
HEY HEY HEY HEY

GERİ ADIM ATMA ATMA
GERİ ADIM ATMA ATMA
GERİ ADIM ATMA ATMA

DOĞDUK BİZ BU DÜZENE
ÖTEKİNİ ÜZEN ÜZENE
OLUR MU ONDAN BİZE NE
KÜFÜR KIYAMET

KALPLERİ KIRAN KIRANA
Bİ SOR BE GÖNÜL KOYANA
NEDİR BU O YANA BU YANA
KOPUŞTA MİLLET

CUPPA CUPPA CUPPA
CUPPA DA CUPPA CUPPA
BAĞIRA ÇAĞIRA BAS BAS
SABAHA KADAR DANS

HEY TAYFA
KALK KALK KALK HADİ DURMA
HEY HEY TAYFA
HEY HEY HEY HEY

GERİ ADIM ATMA ATMA
GERİ ADIM ATMA ATMA

ÇARESİ YOK YANICAZ BİZ DE
BİRİLERİNE KANICAZ BİZ DE
VURUCAZ DİBE DİBE ÖNCE
ELBETTE HAVALANICAZ BİZ DE

CUPPA CUPPA CUPPA
CUPPA DA CUPPA CUPPA
BAĞIRA ÇAĞIRA BAS BAS
SABAHA KADAR DANS
HEY TAYFA
KALK KALK KALK HADİ DURMA
HEY HEY TAYFA
HEY HEY HEY HEY

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