Tarkan’ın altı yıl aradan sonra yayınlayacağı pop albümü önümüzdeki haftalarda dinleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tarkan yeni albüm heyecanı devam ederken, “CUPPA” isimli şarkısını tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak sevenleriyle paylaştı.
Yapımcılığını DMC’nin üstlendiği yeni albümün ilk şarkısı olan “CUPPA” nın söz ve müziği Sezen Aksu’ ya, düzenlemesi Ozan Çolakoğlu’na ait.
Megastar, yeni albümünün
ilk şarkısı “Cuppa” ile ilgili duygularını şöyle ifade etti:
CUPPA
HEY TAYFA
KALK KALK KALK HADİ DURMA
HEY HEY TAYFA
HEY HEY HEY HEY
TELEVİZYONU AÇMA
TELEFONA DA BAKMA
NE ACIKLI NE SAÇMA
SANKİ KIYAMET
HER ŞEY SATILIK
KALPLERDE KATILIK
AŞKLAR YATILIK
AKIŞTA MİLLET
CUPPA CUPPA CUPPA
CUPPA DA CUPPA CUPPA
BAĞIRA ÇAĞIRA BAS BAS
SABAHA KADAR DANS
HEY TAYFA
KALK KALK KALK HADİ DURMA
HEY HEY TAYFA
HEY HEY HEY HEY
GERİ ADIM ATMA ATMA
GERİ ADIM ATMA ATMA
GERİ ADIM ATMA ATMA
DOĞDUK BİZ BU DÜZENE
ÖTEKİNİ ÜZEN ÜZENE
OLUR MU ONDAN BİZE NE
KÜFÜR KIYAMET
KALPLERİ KIRAN KIRANA
Bİ SOR BE GÖNÜL KOYANA
NEDİR BU O YANA BU YANA
KOPUŞTA MİLLET
CUPPA CUPPA CUPPA
CUPPA DA CUPPA CUPPA
BAĞIRA ÇAĞIRA BAS BAS
SABAHA KADAR DANS
HEY TAYFA
KALK KALK KALK HADİ DURMA
HEY HEY TAYFA
HEY HEY HEY HEY
GERİ ADIM ATMA ATMA
GERİ ADIM ATMA ATMA
ÇARESİ YOK YANICAZ BİZ DE
BİRİLERİNE KANICAZ BİZ DE
VURUCAZ DİBE DİBE ÖNCE
ELBETTE HAVALANICAZ BİZ DE
CUPPA CUPPA CUPPA
CUPPA DA CUPPA CUPPA
BAĞIRA ÇAĞIRA BAS BAS
SABAHA KADAR DANS
HEY TAYFA
KALK KALK KALK HADİ DURMA
HEY HEY TAYFA
HEY HEY HEY HEY