Megastar Tarkan’ın uzun zamandır beklenen pop albümü için geri sayım başladı. Albümden ilk şarkı dijital mecralarda yayında...

Tarkan’ın altı yıl aradan sonra yayınlayacağı pop albümü önümüzdeki haftalarda dinleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tarkan yeni albüm heyecanı devam ederken, “CUPPA” isimli şarkısını tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak sevenleriyle paylaştı.

Yapımcılığını DMC’nin üstlendiği yeni albümün ilk şarkısı olan “CUPPA” nın söz ve müziği Sezen Aksu’ ya, düzenlemesi Ozan Çolakoğlu’na ait.

Megastar, yeni albümünün ilk şarkısı “Cuppa” ile ilgili duygularını şöyle ifade etti:

“Yakında sizlerle buluşacak olan pop albümümden "Cuppa"yı şimdiden paylaşmak istedim. Ümit ederim ki "Cuppa" sizleri de beni heyecanlandırdığı kadar heyecanlandırır ve yazınıza coşku, içinize mutluluk katar”.

Tarkan’ın önümüzdeki haftalarda dinleyicisiyle buluşacak olan albümünden ilk şarkı “Cuppa”ya iTunes ve Apple Music'ten ulaşmak mümkün.

CUPPA

HEY TAYFA

KALK KALK KALK HADİ DURMA

HEY HEY TAYFA

HEY HEY HEY HEY

TELEVİZYONU AÇMA

TELEFONA DA BAKMA

NE ACIKLI NE SAÇMA

SANKİ KIYAMET

HER ŞEY SATILIK

KALPLERDE KATILIK

AŞKLAR YATILIK

AKIŞTA MİLLET

CUPPA CUPPA CUPPA

CUPPA DA CUPPA CUPPA

BAĞIRA ÇAĞIRA BAS BAS

SABAHA KADAR DANS

HEY TAYFA

KALK KALK KALK HADİ DURMA

HEY HEY TAYFA

HEY HEY HEY HEY

GERİ ADIM ATMA ATMA

GERİ ADIM ATMA ATMA

GERİ ADIM ATMA ATMA

DOĞDUK BİZ BU DÜZENE

ÖTEKİNİ ÜZEN ÜZENE

OLUR MU ONDAN BİZE NE

KÜFÜR KIYAMET

KALPLERİ KIRAN KIRANA

Bİ SOR BE GÖNÜL KOYANA

NEDİR BU O YANA BU YANA

KOPUŞTA MİLLET

CUPPA CUPPA CUPPA

CUPPA DA CUPPA CUPPA

BAĞIRA ÇAĞIRA BAS BAS

SABAHA KADAR DANS

HEY TAYFA

KALK KALK KALK HADİ DURMA

HEY HEY TAYFA

HEY HEY HEY HEY

GERİ ADIM ATMA ATMA

GERİ ADIM ATMA ATMA

ÇARESİ YOK YANICAZ BİZ DE

BİRİLERİNE KANICAZ BİZ DE

VURUCAZ DİBE DİBE ÖNCE

ELBETTE HAVALANICAZ BİZ DE

CUPPA CUPPA CUPPA

CUPPA DA CUPPA CUPPA

BAĞIRA ÇAĞIRA BAS BAS

SABAHA KADAR DANS

HEY TAYFA

KALK KALK KALK HADİ DURMA

HEY HEY TAYFA

HEY HEY HEY HEY