Geçtiğimiz yıl Taylor Swift, kariyerinin en büyük başarılarını sağlamış albümlerini kaydettiği Big Machine Records ile yollarını ayırmış ve ardından şirkette bıraktığı şarkılarının Scooter Braun’a satıldığını öğrenmişti. İşte her şey böyle başladı.

Taylor Swift önce kendi şarkılarının haklarını satın almak istemiş, hatta bıraktığı müzik şirketini de satın almak istemişti ancak bu mümkün olmamıştı. O da tüm haklarını bırakıp başka bir şirketle anlaşmıştı. Ardından kendisine haber verilmeden çok daha önceden sorun yaşadığı Justin Bieber’ı da keşfeden menajer Scooter Brown’un müzik şirketini satın aldığını öğrenip sosyal medyada, yıllarca kendisini sabote etmeye çalışmış birinin çocukluk odasında yazdığı şarkıları üzerinden para kazanmasını kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Böylece şarkılarını yeniden kaydedip haklarını geri almayı planlıyordu.

Günümüze gelirsek, bu habersiz satışın ardından Taylor Swift’in şarkı hakları yeniden kendisinden habersiz başka bir yere satıldı. Taylor Swift bu satışı öğrenince yeni hak sahipleriyle iletişime geçmiş ve önce kendisinin almaya çalıştığını ve yine alamadığını, yeniden hepsini kaydedip haklarını alınca Scooter Brown’un dahil edilmemesi şartıyla ortak olarak çalışabileceklerini belirtmiş.

Şu anki durumda Taylor Swift bir zamanlar haklarını bırakıp gittiği şarkılarını sevmediği biri satın aldı diye sinirlenmiş gibi gözükse de aslında en başından beri şarkılarının haklarına sahip olmaya çalıştığını ancak engellediğini görüyoruz. Ancak yeniden kaydettiğinde şarkılarının hakları ona geçecek ve bunu yapmaya çalışan ilk isim Taylor Swift değil. Daha önce kayıt sözleşmelerinin kölelik olduğunu söyleyen Prince de hayatını kendi müziğinin haklarını satın almaya çalışmakla geçirmişti. Sonunda kazanan Prince oldu! Bununla birlikte deneyip başaramayanlar ya da hala denemeye devam edenler de oldu. Örneğin Kesha, The Beatles, Lil’ Kim, Iggy Azalea ve Jojo kendi müziklerinin haklarını geri kazanmak için çabalayan diğer yıldızlar.