Katy Perry ve Taylor Swift’in arasının yıllardır bozuk
olduğunu popüler kültürü takip eden herkes bilir. Birbirilerinin dansçılarını
transfer etmeleriyle başlayan, şarkılarda laf atmak ve kliplerde dalga
geçmekle devam eden süreç sonunda ikilinin barışması önce atışmaların bitmesi ve açıklamalarla sonra da Taylor Swift’in
klibinde birlikte yer almalarıyla gerçekleşmişti. O günden beri ikili birbirini sık
sık destekliyor ve bunu sosyal medyada paylaşmaktan çekinmiyorlar.
Katy Perry yaptığı son Instagram paylaşımıyla Taylor Swift’ten
gelen bebek hediyesini paylaşarak bu yeni geleneğe devam etti. Taylor Swift’in
gönderdiği hediyeyi; “Miss Daisy Dove, Miss Taylor Swif’ten gelen el işlemesi
battaniyesine bayıldı. Umarım bu ergenliğinde bir parçasını cebinde taşımaya
devam ettiği bir eşyası olur” açıklamasıyla paylaştı.
Tabii ki hayranlar hediyenin mayıs ayında gönderildiğini ve
Taylor Swift’in el yazısıyla yolladığı notu da fark etti.