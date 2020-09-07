Daisy Dove Bloom dünyaya gelen en şanslı bebeklerden biri! Orlando Bloom ve Katy Perry’nin kızı Daisy’ye ünlü isimlerden hediyeler yağıyor. Üstelik her biri oldukça zarif ve üzerine düşünülmüş hediyeler.

Katy Perry ve Taylor Swift’in arasının yıllardır bozuk olduğunu popüler kültürü takip eden herkes bilir. Birbirilerinin dansçılarını transfer etmeleriyle başlayan, şarkılarda laf atmak ve kliplerde dalga geçmekle devam eden süreç sonunda ikilinin barışması önce atışmaların bitmesi ve açıklamalarla sonra da Taylor Swift’in klibinde birlikte yer almalarıyla gerçekleşmişti. O günden beri ikili birbirini sık sık destekliyor ve bunu sosyal medyada paylaşmaktan çekinmiyorlar.

Katy Perry yaptığı son Instagram paylaşımıyla Taylor Swift’ten gelen bebek hediyesini paylaşarak bu yeni geleneğe devam etti. Taylor Swift’in gönderdiği hediyeyi; “Miss Daisy Dove, Miss Taylor Swif’ten gelen el işlemesi battaniyesine bayıldı. Umarım bu ergenliğinde bir parçasını cebinde taşımaya devam ettiği bir eşyası olur” açıklamasıyla paylaştı.

Tabii ki hayranlar hediyenin mayıs ayında gönderildiğini ve Taylor Swift’in el yazısıyla yolladığı notu da fark etti.