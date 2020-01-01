Geçtiğimiz 15 ayda üç albüm çıkararak karantinada herkesten daha meşgul olduğunu gösteren Taylor Swift, yeni albümünden ilk klibini yayınladı bile!

Taylor Swift, Big Machine Records ile olaylı ilişkisi başlamadan önce, bu şirket ile hazırladığı son albümü Reputation’ı çıkarıp bu döneme muhteşem bir turneyle veda etti. Ardından Republic Record ile ilk albümü Lover’ı yayınladı, aradan daha bir yıl geçmemişken sürpriz şekilde hiçbir ön duyuru yapmadan Folklore’ü çıkardı ve Taylor’ın daha sakin yılları başlamış oldu. Hayranları sürpriz albümün heyecanını yaşarken gelen klipler de bu mutluluğu perçinliyordu. Herkes yeni klibin Exile şarkısı için olacağını düşünürken, Taylor Swift bu sefer yeni bir albüm daha yayınladı ve Folklore’ün üzerinden daha beş ay bile geçememişti. Adı Evermore olan albüm, Taylor tarafından Folklore’ün kız kardeşi olarak tanıtıldı.





Evermore’dan yayınlanan ilk klip Willow, Folklore’ün Cardigan klibinin bittiği yerden başlıyor ve hikayeyi bir adım ileri taşıyor. Yönetmenliğini yine Taylor Swift’in yaptığı klipte yine masal gibi bir anlatımla iki aşığın hikayesini izliyoruz. Gammy Ödülleri’nde En İyi Albüm kategorisinde aday olan Swift, eğer kazanırsa bu ödülü üç defa kazanmış ilk kadın sanatçı olacak. Daha önce Frank Sinatra ve Stevie Wonder bu ödülü üç kere kazandı.