Tekrar ameliyat olacak

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Angelina Jolie tekrar bıçak altına yatıyor.

Angelina Jolie, kansere yakalanmamak için bir kez daha ameliyat masasına yatıyor... Daha önce kansere yakalanmak riski yüksek olduğu için iki göğsünü birden aldırıp sonra da estetik operasyon geçiren 38 yaşındaki Jolie, Entertainment Weekly'ye verdiği röportajda hastalıktan korunmak için bir kez daha ameliyat olacağını söyledi. Jolie, röportajda "Henüz olmadığım bir başka operasyon daha var" diye konuştu. Jolie ne ameliyatı olacağını söylemese de ünlü yıldızın yumurtalıklarını aldıracağı konuşuluyor.