Tom Cruise ve Jimmy Fallon'dan su savaşı!

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'Late Night With Jimmy Fallon'a katılan Tom Cruise, sırılsıklam olmaktan kurtulamadı!

Tom Cruise, geçtiğimiz günlerde ünlü şovmen Jimmy Fallon'un programına katıldı. Tom Cruise için oldukça sulu bir oyun hazırlayan Fallon, ünlü oyuncuyu sırılsıklam etti. Birlikte iskambil kartı açarak, büyük sayıyı çekenin, küçük sayıyı çekeni bir bardak suyla ıslattığı oyunda ilk suyu programın sunucusu Jimmy Fallon yedi. Jimmy Fallon ise Tom Cruise'u ıslatmadan önce “Hazırlansan iyi olur çünkü şimdi yaşayacakların gerçek!” diyerek ortamı kızıştırdı. Arka arkaya küçük sayıyı açan ve sırılsıklam olan Tom Cruise ise intikamını oyunun sonunda aldı!