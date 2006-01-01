Tom Hanks Bodrum'da!

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Ambrosiadou, bu kez Tom Hanks ile birlikte Bodrum'a geldi.

İngiltere'nin en çok kazanan kadın patronlarından Yunan asıllı 58 yaşındaki Elena Ambrosiadou'nun dünyanın en uzun yelkenlisi olarak bilinen üç direkli süper lüks yatı 'The Maltese Falcon' (Malta Şahini) 8 gün sonra tekrar Bodrum'a geldi. Bu kez Ambrosiadou'nun yanında ünlü Hollywood yıldızı Tom Hanks ve oyuncunun Yunan eşi Rita Wilson da vardı. Yat, turistlerin ilgi odağı olurken Hanks, kendisini tanıyanları el sallayarak karşılık verdi.



Amazon İnternet sitesi ve HP gibi firmaların hissedarı olan dünyaca ünlü ABD'li milyoner Tom Perkins'in 2006 yılında Türkiye'de yaptırıp, 100 milyon pounda IKOS Yatırım Şirketi'nin Yunan asıllı sahibi Elena Ambrosiadou'ya sattığı üç direkli, 88 metre uzunluğundaki 'The Maltese Falcon' adlı yelkenli, dün sabah Bodrum'a geldi. Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan Bodrum'a gelen yat, Karaada açıklarına demirledi. Ambrosiadou, konukları olan dünyaca ünlü sinema oyuncusu Tom Hanks ve onun eşi Rita Wilson ile yatta gün boyu güneşlendi. Atlantik Okyanusu'nu 10 günde geçebilen ve 30 mile kadar hız yapabilen lüks yat, mavi yolculuktan dönen tur teknelerindekilerin ilgi odağı oldu. Tek kişinin elektronik ortamda tek başına dokunmatik olarak yönetebildiği kare şeklinde 15 yelkene sahip yata 10 metre kadar yaklaşan tur teknesindekiler, içinde Tom Hanks'in olduğunu görünce büyük sürpriz yaşadı. Beyaz bornozuyla dikkat çeken Hanks, kendisine ilgi gösteren turistlere, el sallayarak karşılık verdi. Bu sırada Ambrosiadou'nun da bol bol manzara ve hatıra fotoğrafı çekti. Ambrosiadou ve konukları kanoya binerek, su sporları da yaptı.



Bodrum'daki bir acente aracılığı ile kilolarca kavun, karpuz, incir ve üzüm ikmali yapılan yat, bu sabah Yunanistan'ın Mikanos Adası'na gitmek üzere Bodrum'dan ayrıldı.



Ambrosiadou, geçen 17 Temmuz'da yatıyla Bodrum'a gelmiş 3 gün kalmıştı. (DHA)



