Oyuncu, filmin bütçesi düşük olduğu için çok fazla ücret almak yerine gelirden pay almayı kabul etmişti ancak film o kadar ilgi gördü ki 65 milyon dolar kazandı.

Tom Hanks, 1994 yılından beri sinemanın en sevilen filmlerinden biri olan Forrest Gump’ın kimi sahnelerini çekmek için giderleri kendisinin ve yönetmen Robert Zemeckis’in karşıladığını söyledi. Paramount film şirketi için yapılan filmde bazı sahneleri şirket karşılamayı reddedince, çekmek için kendi ceplerinden ödedikleri sahneler arasında ikonikleşmiş olanlar da var.

Söz konusu sahnelerden biri, Gump'ın filmin ortasında Amerika’yı baştan sona koşarken izlediğimiz sahne. Hanks'e göre Paramount, Zemeckis çekmek zorunda olduklarını söylemiş olsa da çok pahalı bularak bu sahneyi çıkarmak istemiş.

Yönetmen, Hanks’i “Bu sahne pahalı ama çekilmeli, seninle ben masrafı bölüşeceğiz, Paramount’un bu sahne için harcadığı parayı onlara geri vereceğiz.” diye ikna etmiş ve sonrasında Paramount’a da “Size bu masrafı geri ödeyeceğiz ancak siz de bize kardan daha fazla pay vereceksiniz.” demiş. Bu fikre yapım şirketi bayılmış. Sonuçta bu işten karlı çıkan 65 milyon dolar ve En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ı alan Tom Hanks olmuş.