Tom Hanks, 1994 yılından beri sinemanın en sevilen
filmlerinden biri olan Forrest Gump’ın kimi sahnelerini çekmek için giderleri
kendisinin ve yönetmen Robert Zemeckis’in karşıladığını söyledi. Paramount film
şirketi için yapılan filmde bazı sahneleri şirket karşılamayı reddedince,
çekmek için kendi ceplerinden ödedikleri sahneler arasında ikonikleşmiş olanlar
da var.
Söz konusu sahnelerden biri, Gump'ın filmin ortasında
Amerika’yı baştan sona koşarken izlediğimiz sahne. Hanks'e göre Paramount,
Zemeckis çekmek zorunda olduklarını söylemiş olsa da çok pahalı bularak bu
sahneyi çıkarmak istemiş.
Yönetmen, Hanks’i “Bu sahne pahalı ama çekilmeli, seninle
ben masrafı bölüşeceğiz, Paramount’un bu sahne için harcadığı parayı onlara
geri vereceğiz.” diye ikna etmiş ve sonrasında Paramount’a da “Size bu masrafı
geri ödeyeceğiz ancak siz de bize kardan daha fazla pay vereceksiniz.” demiş. Bu
fikre yapım şirketi bayılmış. Sonuçta bu işten karlı çıkan 65 milyon dolar ve
En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ı alan Tom Hanks olmuş.