Tomris İncer hayatını kaybetti!

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Sinema ve tiyatro sanatçısı Tomris İncer hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Tomris İncer 67 yaşında hayatını kaybetti.



Son olarak Racon dizisinde rol alan İncer'in Foça'da son yolculuğuna uğurlanacağı belirtiliyor...



İncer'in ölümü sosyal medyada da geniş yankı buldu. Sanatçının dostları sosyal medya hesaplarından duygularını paylaştı.

İşte o paylaşımlardan birkaçı:



Ceyda Düvenci: Gülüşün ve hayat aşkın hiç aklımdan çıkmadı çıkmaz da... Aslaaaa unutulmazsın sen... Sıcacık anıların ve sesin hep benimle. Canım tomris ablam.

Birce Akalay: Hiç tanışmadım, çalışmak kısmet olmadı.. Ama hep sevdim, uzaktan uzağa çok sevdim. Daha yeni izledik gözlerinden umut ve güç akan,"Ben iyiyim" dediği videosunu. Yüreğime su serpilmişti o güçlü gözlerini görünce.. Çok üzgünüm.. Hayat ne kadar anlamsızlaşıyor böylesine anlam yüklü insanlar terk-i diyar edince. Nur içinde yat.. Bıraktıkların içinse sana minnettarım.. Yolun ışık,mekanın cennet olsun.

Derya Baykal: Başımız sağolsun... Tomris İncer...

Demet Akalın: Nur içinde yat Tomris İncer...



