Tuba Büyüküstün Emmy Ödülleri'ne aday gösterildi!

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Tuba Büyüküstün, 20 Dakika dizisindeki performansıyla Emmy Ödülleri'ne 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında aday gösterildi.

Bu yıl 42.si düzenlenecek olan Uluslararası Emmy Ödülleri'nin adayları açıklandı.Türkiye’den Karadayı ve 20 Dakika 'En İyi Dizi', İlker Aksum ve Kenan İmirzalıoğlu'nun 'En İyi Erkek Oyuncu', Tuba Büyüküstün ve Bergüzar Korel‘in ise 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında aday adayı olarak değerlendirilmeye alındığı ödüllerde, sadece Tuba Büyüküstün 20 Dakika dizisindeki performansı ile 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında aday oldu.



Amerika dışında yayınlanan televizyon projelerine verilen Uluslararası Emmy Televizyon Ödülleri, bu yıl 42'nci kez sahiplerini buluyor.

Bu yıl ATV'deki 'Kara Para Aşk' dizisiyle ekranlarda olan Tuba Büyüküstün, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında Olivia Colman, Romina Gaetani, Bianca Krijgsman ile yarışacak. Ödüller 24 Kasım’da New York'ta yapılacak görkemli bir törenle sahiplerini bulacak.



*Fotoğraf, Tuba Büyüküstün'ün resmi Instagram hesabından alınmıştır.