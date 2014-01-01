'Kara Para Aşk’ dizisinde Elif rolünü canlandıran Tuba Büyüküstün’ün dizideki kıyafetleri son dönemin en çok konuşulanlarından.
Tiril tiril elbiselerin, tulumların üzerine giydiği deri ceketler, çan eteklerle kullandığı kısa üstler, saç bantları, zarif takılar ve aksesuar tercihleriyle Büyüküstün’ün dizideki stili son
dönemin en çok beğenilenlerinden.
Takı: CHARMS COMPANY, TL 2950
Elbise: ZARA, TL 59.95
Deri ceket: TOMMY HILFIGER, TL 1029
Çanta: ALEXANDER MCQUEEN, TL 3395
PİLİSE ETEK MODASINA TUBA DA UYDU