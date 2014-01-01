Tuba Büyüküstün'ün Kara Para Aşk dizisinde giydiği kıyafetler yeni bir tarzın öncüsü oldu.

'Kara Para Aşk’ dizisinde Elif rolünü canlandıran Tuba Büyüküstün’ün dizideki kıyafetleri son dönemin en çok konuşulanlarından.Tiril tiril elbiselerin, tulumların üzerine giydiği deri ceketler, çan eteklerle kullandığı kısa üstler, saç bantları, zarif takılar ve aksesuar tercihleriyle Büyüküstün’ün dizideki stili sondönemin en çok beğenilenlerinden.Takı: CHARMS COMPANY, TL 2950Elbise: ZARA, TL 59.95Deri ceket: TOMMY HILFIGER, TL 1029Çanta: ALEXANDER MCQUEEN, TL 3395