Sinema ve dizi oyuncusu Tuba Büyüküstün, çocuklar için UNICEF Türkiye 'İyi Niyet Elçisi' oldu

UNICEF Türkiye ile bir dizi ortak çalışmaya imza atacak olan Büyüküstün, hem Türkiye içinde hem de yurt dışında çocukların maruz kaldığı sorunlara ve çözüm yollarına dikkat çekerek farkındalık yaratmaya çalışacak.



"ERKEN YAŞTA EVLENDİRİLEN ÇOCUKLAR VARKEN BİZE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR"

Tuba Büyüküstün ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Dr. Ayman Abulaban, basın toplantısı düzenleyerek iş birliği anlaşmasını imzaladı.

Olağanüstü hallerde çocukların haklarının korunması için çalışacağını söyleyen Büyüküstün " Elimden geldiğince işbirliğinde olmaya çalışacağım. Geçen hafta Soma'da yaşanan olaylar nedeniyle hepimiz çok üzüntülü günler geçildik. Tarif edemedik acımızı ama öncelikle hayatlarını kaybeden madencilerimizi anmak, yakınlarına başsağlığı dilemek istiyorum. Çünkü bizden çok, acıyı anne, babaları, eşleri ve çocukları çekiyor. Böyle durumlarda tabii en büyük travmayı çocuklar yaşıyor. Bizim yetişkinler olarak böyle zamanlarda onları korumaya, gözetmeye, yanında olmamız gerekiyor. Onların buna ihtiyacı var. Soma özelinde UNİCEF'in planlarının olduğunu biliyorum. Her şekilde aktif görevde bulunmaya çalışacağım. Yakın tarihimize baktığımızda Soma'daki olay, Bosna'daki sel felaketi, 3 senedir süre gelen savaş ve çatışmalar şunu gösteriyor; insanoğlu her zaman bir afetin, savaşın içine düşebilir. Böyle durumlarda en çok etkiyi çocuklar alıyor. Bu konuda hiçbir suçu olmayan, payı olmayan çocuklar etkileniyor. Din,dil,ırk farkı gözetmeksizin çocuklarımızı koruma altına almalıyız. Haklarını yüceltmemiz gerekiyor. Her çocuğun yaşama, eğitim, sağlıklı olma hakkı vardır. Bizim bu haklara sahip çıkmamız gerekiyor. İşçi olarak çalıştırılan, okula gitmesi engellenen, okula gidemeyen, erken yaşta evlendirilen çocuklar varken bize çok iş düşüyor. Ben bugünden itibaren UNICEFin iyi niyet elçiliği unvanını en iyi şekilde taşımaya çalışacağım" diye konuştu.



SURİYELİ ÇOCUKLAR MESAJI

UNICEF'in çocukların eğitimleriyle ilgili çok ciddi çalışmalara imza attığını söyleyen Büyüküstün, Türkiye'ye sığınan Suriyeli çocukların durumlarına da değindi. Tuba Büyüküstün, " Türkiye'de şu anda sanıyorum 18 yaşın altında yaklaşık 400 bin Suriyeli çocuk var. Soma'da yaşanan olayla ilgili oradaki çocukların psikolojileri düzeltilmesi amacıyla plan ve program çerçevesinde bir takım çalışmalar yapılıyor. Nasıl en faydalı olabiliriz nasıl etkili olabiliriz buna konjonktür ile beraber karar vereceğiz" dedi.



SOMA'YA GİDECEK

Soma'ya henüz gitmediğini ifade eden Büyüküstün, "UNICEF'in Soma özelinde planladığı şeyler var. Daha çok oradaki çocukların psikolojilerinin düzeltilmesi ve tekrar diğer çocuklarla kaynaştırılarak reabilite edilmesi gibi planlar bunlar. Bunlar gerçekleştirildiği taktirde en kısa zamanda Soma'ya gitmeyi planlıyorum" şeklinde konuştu.



"TÜM DÜNYADAKİ ÇOCUKLARIN KORUNMAYA HAKKI VAR"

UNICEF Türkiye Temsilcisi Dr. Ayman Abulaban ise Tuğba Büyük Üstün'ün İyi niye elçiliğini kabul etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek "Türkiye'de bulunan Suriyeli çocukların, Türkiye'de bulunan Türk çocukların, tüm dünyadaki çocukların korunmaya hakkı var. Okula gitme hakkına sahipler, daha sağlıklı bir hayat sürme hakkına sahipler. Burada bizim rolümüz bu tarz işbirlikleri sağlayarak çocukların geleceğinin teminat altına almak. Tuğba Büyüküstün ile olan işbirliği ile bu mesajın çok daha güçlü iletileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.