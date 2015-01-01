Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Vatikan'da "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.





Vatikan bünyesindeki en önemli kültürel etkinliklerden biri olan Uluslararası Giuseppe Sciacca Ödülleri'nin "Sinema ve Tiyatro" kategorisinde bu yıl, Murat Yıldırım'ın ardından ikinci kez bir Türk oyuncu ödüle layık görüldü. Tuba Büyüküstün'e "En İyi Kadın Oyuncu' ödülü verildi.Büyüküstün, ödülünü dün akşam Vatikan'daki ödül töreninde Venezuelalı aktris ve model Astrid Pinero Herrera ile organizasyonun genel sekreteri Yunanistanlı Vicky Bafataki'den aldı. 33 yaşındaki güzel yıldıza, Papalık Kentsel Üniversitesi (Pontificia Universita' Urbaniana) Oditoryum'unda düzenlenen törende yoğun ilgi gösterildi.Gazeteciler, bir Holywood filminde rol almasının mümkün olup olmadığı sorunca Büyüküstün, "Hayatta her şey mümkün. Aslında bir aktrist olacağımı dahi düşünmemiştim" dedi.Vicky Bafataki'nin ise, çok başarılı bir oyuncu olmasının yanı sıra ikiz çocuk sahibi bir anne ve yardımsever olduğunu vurgulaması üzerine Tuba Büyüküstün, "Sanırım önemli olan, insanların kalbini değiştirme ya da ona dokunma, bazı şeyleri tersine çevirebilme imkanına sahip olabilmek" dedi.Ünlü oyuncu, saçlarını kısa kestirmesine ilişkin gelen tepkileri ise, "Çok beğenen de var, hiç beğenmeyen de. Uzun zamandır saçlarımı kestirmek istiyordum. Kısa da olsa uzun da olsa da saç, bir kadın için önemli bir aksesuardır" şeklinde konuştu.