Tuba Büyüküstün, Amerika dışında yayınlanan televizyon programlarının en iyilerinin seçildiği Uluslararası Emmy Ödülleri törenine katıldı. Tuba Büyüküstün ödülü kazanamasa da finale kalma başarısı göstererek, Türkiye'yi ve Türk dizi sektörünü Emmy'de temsil etmiş oldu.
“20 Dakika” dizisindeki performansıyla ‘En İyi Kadın Oyuncu’ kategorisinde Uluslararası Emmy Ödülleri için finale kalan Tuba Büyüküstün, maalesef ödülü kazanamadı.
Büyüküstün, dün akşam New York Hilton Hotel’de gerçekleşen törene eşi Onur Saylak ve menajeri Yasemin Kutluca ile katıldı.
Hollandalı oyuncu Bianca Krijgsman'ın ödüle layık görüldüğü törende; Tuba Büyüküstün, siyah dantel işlemeli bir elbise giydi...