Tuba kazanamadı ama...

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Tuba Büyüküstün, Amerika dışında yayınlanan televizyon programlarının en iyilerinin seçildiği Uluslararası Emmy Ödülleri törenine katıldı. Tuba Büyüküstün ödülü kazanamasa da finale kalma başarısı göstererek, Türkiye'yi ve Türk dizi sektörünü Emmy'de temsil etmiş oldu.