Bir alışveriş sitesi için kamera karşısına geçen Tuba Ünsal reklam serisinin ilk filminde selfie çekmeye çalışıyor.

Hizlial.com için kamera karşısına geçen Tuba Ünsal reklam serisinin ilk filminde selfie çekmeye çalışıyor. İstediği kareyi bir türlü yakalayamayan güzel yıldızın imdadına ise reklam filminin diğer sürprizi olan ve Buğra Gülsoy’un seslendirdiği maskot kurbağa yetişiyor. Tuba Ünsal ve maskot kurbağanın bir araya getirildiği reklam serisinin her bir filmi Hizlial.com’un farklı bir kampanyasını tanıtacak.Reklamların ilkinde Tuba Ünsal, Hizlial.com’a 999 TL’den satışa sunulan 16 GB hafızalı ve Wi-fi özellikli Apple iPad Air için kamera karşısına geçiyor. Her bir reklam filminde farklı maceralar yaşayan Tuba Ünsal, bu kez elindeki tabletle selfie çekmeye çalışıyor. İstediği kareyi bir türlü yakalayamayan Tuba Ünsal’ın imdadına reklamın diğer yıldızı olan ve Buğra Gülsoy’un seslendirdiği maskot kurbağa yetişiyor. “Çirkin kadın yoktur, kötü tablet vardır” sloganının kullanıldığı reklamda Tuba Ünsal son derece renkli ve eğlenceli görüntüleriyle yer alıyor.