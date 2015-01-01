Tuba Ünsal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Gc saatlerinin Jungle konseptli yeni ‘Python’ koleksiyon lansmanına sanat, iş ve moda dünyasından seçkin isimler katıldı…





Gc saatlerinin özel Python saat koleksiyonu, Tuba Ünsal’ın ev sahipliğinde özel bir davette tanıtıldı. Sanat, iş ve moda dünyasından seçkin isimlerin katılımıyla Zorlu Center Beymen Morini’de tanıtılan koleksiyon, davetin Jungle temasıyla da saat severlerin beğenisini topladı.Egzotik orman esintilerinin hakim olduğu lansmana; Gonca Vuslateri, Mithan Can Özer, Can Bonomo, Didem Soydan, Hakan Öztürk, Levent Erden ve Mirgün Cabas’ın da aralarında bulunduğu davetliler katıldı.Sonbahar/Kış 2015 Gc ‘Python’ saatleri, yeni sezonda feminen, iddialı ve çekici görünümüyle kadınların vazgeçilmez aksesuarı olmaya aday...