Ziyaretçilerinin mutluluğunu logosuna yansıtan Hizlial.com değişen imajını tanıtmak için ziyaretçilerinin yüzünü güldüren bahara özel kampanyalar sunuyor





Siteden alışveriş yapan kullanıcılarını mutlu eden Hizlial.com, bu mutluluğu logosuna da yansıtıyor. Hizlial.com gülen logosuyla birlikte değişen yüzünü duyurmak için bahara özel kampanyalar yapıyor. Ziyaretçilerinin yüzünü güldüren kampanyaların tanıtımı Tuba Ünsal’ın yer aldığı bir dizi esprili reklam filmiyle gerçekleşiyor.Reklamların ilkinde Tuba Ünsal, Hizlial.com’a özel olarak 1249 TL yerine sadece 999 TL’den satışa sunulan 16 GB hafızalı ve Wi-fi özellikli Apple iPad Air için kamera karşısına geçiyor. Her bir reklam filminde farklı maceralar yaşayan Tuba Ünsal, bu kez elindeki tabletle selfie çekmeye çalışıyor. İstediği kareyi bir türlü yakalayamayan Tuba Ünsal’ın imdadına reklamın diğer yıldızı olan ve Buğra Gülsoy’un seslendirdiği maskot kurbağa yetişiyor. Her türlü soruna yanıt bulan kurbağa ziyaretçilere Hizlial.com’da hep mutlu olduğunu vurguluyor. “Çirkin kadın yoktur, kötü tablet vardır” sloganının kullanıldığı reklamda Tuba Ünsal son derece renkli ve eğlenceli görüntüleriyle yer alıyor.