Tuğçe Kazaz'dan şaşırtan açıklamalar

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Başbakan Yardımcısı Arınç'ın tüm dünyada yankı uyandıran 'kadınlar ve kahkaha' ile ilgili sözlerine destek çıkması nedeniyle eleştirilen manken Tuğçe Kazaz, bir televizyon programında kendini savundu.

Manken Tuğçe Kazaz, Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın ‘kadınlar aleni olarak kahkaha atmamalı’ yönündeki sözlerine destek çıkan daha önceki yazısının ‘laik kesimler’ tarafından yanlış anlaşıldığını söyleyerek sert eleştiriler yöneltti. A Haber 'de Zeynep Bayramoğlu'nun sunduğu Kadraj programına katılan Kazaz, kendi telefonunun da dinlendiğini söyleyerek, ‘paralel yapı’ hakkında da sert ifadelerde bulundu.



“Kendini laik sanan aydın kesim, zamanında başörtülü arkadaşlarımı, kardeşlerimi, insanlarımı; üniversitelere almadılar, eğitim haklarını ellerinden aldılar, devlet kurumlarına almadılar, çalışma haklarını ellerinden aldılar. Bu noktadan baktığımızda, onları cahil bırakmaya, onları ekonomik yönden zayıf bırakmaya kimin hakkı vardı?” Twitter kullanıcılarını da eleştiren Kazaz, “Biz grupla haline ayrılıp, birbirimize kızarak demokrasi yaratamayız, bu bir gerçek. Twitter’a dönüp baktığım zaman yine Atatürk diyen, laiklik diyen insanların benim bir yazıma, tamamını okumadan kalkıp sadece başlığından dolayı, sadece kendimizi ait hissetmediğimiz bir kesimden dolayı, tepki vermek adına, suçlama, aşağılama, küfür… İkinci paragrafta zaten ben söylemişim; ben hata yaptım. Bunun en çok ortasında olan benim. Kabul eden benim. Kim çıkıp böyle bir şeyi gösterir ki genç kızlara, ben bunu yaptım siz yapmayın. Ben o kapitalist sistemin bize öğretmeye çalıştığı özgürlükten geliyorum ve bunun zararını gördüm, asıl özgürlük bu değil, asıl erdemler bu değil diye ben kendimi öne atmışım.”

