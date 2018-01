Azra Kohen’in çok satan üçlemesinden uyarlanan serinin ikinci etabı Çi, aynı kadroyla yoluna devam ediyor. Dizide Eti karakterini başarıyla canlandıran Tülay Günal’ın favori filmlerini sorduk.

BABA

(The Godfather)

Yönetmen: Francis Ford Coppola

Yapım yılı: 1973

Bir Coppola şaheseri. Tek kelimeyle bir klasik. Ve Marlon Brando tabii. Ölümsüz.







SOPHIE’NİN SEÇİMİ

(Sophie’s Choice)

Yönetmen: Alan J. Pakula

Yapım yılı: 1982

Meryl Streep’le beraber sinema sanatı ve oyunculuk açısından bir başyapıt.







YÜZÜKLERİN EFENDİSİ

(The Lord of the Rings)

Yönetmen: Peter Jackson

Yapım yılı: 2001

J.R.R Tolkien da, yapım da muhteşem. Ne diyeyim, olağanüstü!