Tülin Şahin, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında dün, bugün ve yarın çıkacağı defilelere çıkmama kararı aldı.

Tülin Şahin bu kararını Instagram hesabından şöyle açıkladı;

"Ülkemiz böyle bir acı yaşarken, acı bu kadar tazeyken, benim de içim kan ağlarken açıkçası podyuma çıkmak içimden gelmiyor. Biliyorum ki terörün amacı insanları korkutmak ve bu huzursuzluğa itmek. Teröröün amacına ulaşmaması için ben de mesleğime herkes gibi devam etmek zorundayım. Ancak olay bu kadar tazeyken ben kendimi hazır hissedemedim. Vizdanım podyuma çıkmaya izin vermiyor..."

*Fotoğraf, Tülin Şahin'İn resmi Instagram hesabından alınmıştır.