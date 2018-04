Güneşin Kızları dizisinin 'Savaş'ı Berk Atan radarımızda...

26 Eylül 1991'de İzmir'de dünyaya gelen Berk Atan, son dönemde ekranların en dikkat çeken oyuncularından...1,88 boyundaki Berk Atan, lise yıllarından itibaren modellik yapmaya başladı. 2012 Best Model of Turkey birincisi seçilen Berk Atan, aynı yıl Best Model of The World yarışmasına katıldı ve bu yarışmada da dünyanın en iyi modeli seçildi. Herşey Yolunda Merkez dizisi ile oyunculuğa adım atan oyuncu, şu anda Kanal D'de yayınlanan Güneşin Kızları adlı dizide Savaş karakterini canlandırıyor.Berk Atan'ın Elele'nin 2013 Ağustos sayısına verdiği röportajıRöportajın fotoğraflar içinİşte fotoğraflarla geçmişten günümüze Berk Atan...