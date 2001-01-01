Turabi 500 bin lirayı sıfırladı!

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Survivor'un şampiyonu Turabi'ye kazandığı büyük ödülle nasıl kullanacağını açıkladı

Son yılların en cevval Survivor yarışmacısı Turabi Çamkıran, bileğinin ve şansın yardımıyla önce son model arabayı sonra da büyük ödül olan 500 bin TL’yi kazandı. Zorluklarla geçen hayat hikayesini anlattı: “Ben varoş denilen semtin çocuğuyum. Yokluk içinde büyüdüm. Annem ekmeğin arasına toz şeker koyup, bize yedirirdi. 1 liraya dövme yapıyordum. Pazarda meyve sattım. Tezgahının altında yattım. Taksim’de 7/24 açık internet kafeler vardı. Saati 1 liraydı. Uykum geldiğinde 6-7 saat orada uyurdum.



‘Babamın borçları var’

Kazandığım arabayı anneme verdim. 500 bin lirayla da babamın bankalara olan borçlarını kapatacağım. Babam 2001 krizinden önce inşaat yapıyordu. dolar bir günde 3-4 kat fırlayınca bittik. Borçlarını ödemek için o günden beri kredi alıyor. Hemen onu kapatacağım ben yine dımdızlak, sıfır kalacağım.”