Türk-Alman güzel 'Avrupa'nın kraliçesi' oldu

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Mısır'da düzenlenen 'Top Model of The World' yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Tiffany Kurak, Avrupa Kraliçesi seçildi

El Gouna’da düzenlenen yarışmanın birincisi Kolombiyalı Tania Valencia Cuero olurken Porto Riko'dan Jailenne Rivera ikinci, Güney Afrikalı Anronet Roelofz ise üçüncü oldu. Çeşitli ülkelerden gelen 43 genç kadın iki haftalık kampın ardından düzenlenen finalde podyuma çıktı. Önce Kurak'ın da yer aldığı ‘Top 16’ seçildi. Seçilen ilk beş arasında yapılan oylamada birincilik iki yarışmacı jüriden eşit puan aldı. Eşitliğin bozulması için yapılan ikinci oylama ise açık yapıldı. İkinci oylama sonunda dokuz jüri üyesinden beşinin desteğini alan Kolombiyalı Cuero, birincilik tacını kazandı. Kızı Tiffany’ye destek vermek üzere Stuttgart’tan gelen Cihan Kurak, kızının ‘ Avrupa Kraliçesi’ seçilmesinden hayli memnundu. Tiffany Kurak ise heyecanlı olduğunu belirterek, profesyonel modellik yapmak istediğini söyledi.