Türkan Şoray, Batmanlı hayranlarıyla buluştu!

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Batman 2. Uluslararası Film Festivali'ne katılmak üzere kente gelen Türkan Şoray, düzenlenen etkinlikte hayranlarıyla bir araya geldi

Batman 2. Uluslararası Film Festivali'ne katılmak üzere kente gelen sinema sanatçısı Şoray, bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, hayranlarıyla buluştu. İl Özel İldaresi Lisesi öğrencileri, Şoray'ı fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle karşıladı.Ünlü sanatçının resmini koluna dövme olarak yaptıran Jiyan Velat Tarar, Şoray'a al yazma hediye etti. Etkinliğe katılanlardan birinin "Yılmaz Güney'e hayranlığınızı anlatır mısınız?" sorusu üzerine Şoray, "O sinema ve film için yaratılmış. Onu aramızdan ayrıldı diye düşünmüyorum. Hala o Yılmaz Güney efsanesi yaşıyor" diye yanıtladı. En sevdiği filmin "Al yazmalım" olduğunu belirten Şoray, Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy eşliğinde 34 yıl önce rol aldığı "Hazal" filmini izledi. Filmin konusunu sinemaseverlere anlatan Şoray, çekimleri çok zor koşullar altında yaptıklarını belirterek, "Ama o günlerden bugünlere Batman gerçekten çok değişmiş ve gelişmiş" diye konuştu.