Türkan Şoray'a 'Ömür Boyu Başarı Ödülü'

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''Yeşilçam'ın Sultanı' Türkan Şoray'a Arnavutluk'tan Ömür Boyu Başarı Ödülü...

Arnavutluk'?ta 7. Uluslararası Durres Yaz Film Festivali?'nde Türk sinemasının divası Türkan Şoray, 'Ömür Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Durres şehrinde başlayan festivalde 4 gün boyunca izleyicilere yerli ve yabancı film gösterilecek. Türk sinemasının 100. yılı olması nedeniyle festivalin ilk gününde Türkan Şoray'ın oynadığı 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi gösterildi.



Türkan Şoray'ın oynadığı filmin gösterimi ile başlayan festival ünlü Arnavut aktör Timo Flloko tarafından sunuldu.



Program ardından konuşma yapan Türkan Şoray, ?"Bu topraklara ilk adım attığım günden itibaren inanılmaz sevgi gördüm. O kadar sıcacık bir ilgi, sanki filmlerim yılarca seyretmiş bir seyirci vardı. Çok şaşırdım." dedi.



Mutluluğunu dile getiren Türkan Şoray, "?Duydum ki Selvi Boylum Al Yazmalım filmi burada yıllar öncesinden gösterilmiş. Bu film çok izlenmiş. Bazı çocuklara da ismi Asya verilmiş. Bu akşam festivalde gecesinde onur duydum. Benim oynadığım bir filmle açılıyor. Ama bir çok kez düşündüm. Birçoğu çok kez izlemişler, acaba tekrar izlemeye gelecekler mi diye. Ama buradasınız ve çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Programa Arnavutluk Kültür Bakanı Mirela Kumbaro, Arnavutluk Türkiye Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Milletvekiler, sanatçı ve çok sayıda vatandaş katıldı.



(CİHAN)