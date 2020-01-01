Türk kökenli Alman oyuncu ve fotomodel Sıla Şahin (34), birer yıl arayla dünyaya getirdiği iki erkek çocuğunun ardından bir de kız evlat istiyor.

4 yıl önce Avusturyalı kaleci Samuel Şahin Radlinger (27) ile evli olan Şahin, 2018 yılında dünyaya getirdiği Elija ve 1 yıl sonra doğan Noah'a bir kızkardeş istiyor. Daha önceki bir röportajında, "Oğlanlar yeterince beni yoruyor. İki vahşi çocuk bana yetiyor" dese de şimdi kız çocuk özlemiyle yanıyor.



'Sıcak bir yuva' vereceğim

Alman Bild gazetesine konuşan Şahin, "Şu an iki canavarla boğuşuyorum ama bir kız çocuğum da olsa ne güzel olurdu. Onlar kreşe başlar başlamaz bir kız çocuk sahibi olmak istiyorum" dedi. Şahin, "Sağlıklı iki çocuğum olduğu için şükrediyorum ve bana verilen bu hediyeler için kainata teşekkürümü sunmam lazım. Bir kız çocuk sahibi olmak çok istiyorum ama illa ki benim dünyaya getirmem gerekmiyor" diye konuşan ünlü yıldız, sözlerine şöyle devam etti: "Ben bu hayatta sıcak bir yuvaya sahip olamayan bir kız çocuğuna tüm kalbimle sahip çıkmak istiyorum. Ona, onu çok seven bir aile, sıcacık bir kucak vermek en büyük dileklerimden biri."