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Ünlü anneler ve çocukları!

Çocukları ile hayatları nasıl değişti?
Özlem  Yıldız
“Odak noktam oğlum”
Hayatımı ilk defa sadece bir kişiye göre şekillendirdim. Bütün programımı, sosyal hayatımı, özel yaşamımı hep ona göre yönlendirmeye başladım. Çünkü hayatımın en önemli noktası oğlum.
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