'Ünlü biriyle ilişkim olamaz'

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Yeni filmi 'Noah'nın tanıtımı için şehir şehir gezen Emma Watson, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

İngiliz oyuncu Emma Watson, Russell Crowe ile birlikte rol aldığı yeni filmi 'Noah’nın tanıtımı için kırmızı halıda boy gösteriyor. Bir dergiye konuşan Watson, ünlü bir erkekle birlikte olamayacağını açıkladı. 23 yaşındaki oyuncu, “Ünlü insanlarla ilişkide olamam. Kiminle beraber olsam o kişinin tüm kişisel hayatının gözleri önüne serilmesi adil değil” ifadelerini kullandı. Emma Watson, Oxford Üniversitesi’nin rugby takımının başarılı üyesi Matthew Janney’le birlikte.