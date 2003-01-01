Ünlü çiftten ayrılık kararı!

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Gwyneth Paltrow ve Chris Martin, 10 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı

Ünlüler dünyasının gözde çiftlerinden Gwyneth Paltrow ve Chris Martin, ayrılma kararı aldıklarını duyurdu.

Paltrow ve Martin yaptıkları ortak basın açıklamasında, "Ayrılık kararı çok üzücü. Bir yıldır ilişkimizi yoluna koymak için çalışıyoruz. Sonuç olarak birbirimizi çok sevmemize rağmen ayrılmaya karar verdik. Ancak her zaman aile olarak kalacağız" ifadelerini kullandı. 10 yıl evli kalan çiftin Apple ve Moses adında çocukları var. İkili, 2003 yılında gizli bir törenle evlenmişti.