Ünlü film yapımcısı hayatını kaybetti

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Perihan Abla, Bizimkiler ve Şehnaz Tango gibi birçok dizi ve filmin yapımcısı Güner Namlı, yaşamını yitirdi.

Film yapımcısı, eski tiyatro oyuncusu 76 yaşındaki Güner Namlı, Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'ndeki hastanede yaşamını yitirdi.



Televizyon ekranlarının unutulmaz dizi filmleri Bizimkiler, Şehnaz Tango, Perihan Abla, Tanrı Misafiri, Kızlar Yurdu gibi klasiklerinin yanı sıra Hasip ile Nasip gibi birçok ünlü sinema filmi ve reklam filmlerinin yapımcılığını üstlenen Güner Namlı, geçen cuma akşamı aniden fenalaştı. Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Namlı, bugün yaşamını yitirdi. Namlı'nın ölüm haberi yakınlarında ve televizyon dünyasında üzüntü yarattı.



Evli ve bir çocuk babası Güner Namlı'nın, yarın öğlende Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'ndeki Hacıbayram Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi. (DHA)