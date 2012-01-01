Ünlü oyuncu artık sokakta yaşıyor!

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Bir dönem şizofreni tedavisi gören Arda Kural, yine zor günler geçiriyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, annesinin maddi sıkıntılar yüzünden çıkmak zorunda kaldığı evin bahçesinde yatıp kalkan Kural'ı komşuları polise şikayet etti.



Bir zamanlar ‘yerli Leonardo DiCaprio’ olarak anılan ve dizilerin aranan oyuncuları arasında gösterilen Arda Kural, 2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde şizofreni tedavisi gördüğü haberleriyle gündeme gelmişti. Arda Kural’ın yaşadığı sıkıntılar zaman zaman da gündeme geliyordu.



Ancak en son annesi ile yaşadıkları evi boşaltmak zorunda kalmaları genç oyuncunun sevenlerini üzdü.