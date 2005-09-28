Ünlü oyuncu Bill Cosby'den itiraf

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Amerikalı ünlü komedi yıldızı Bill Cosby, birlikte olmak istediği kadınlara uyuşturucu ilaç verdiğini itiraf etti.

2005 yılında bir kadının Cosby hakkında cinsel taciz davası açtığı mahkemenin tutanakları yayınlandı.



Guardian gazetesinde yer alan haberde, Bill Cosby, tutanaklarda cinsel birliktelik yaşamak istediği genç kadınlara vermek için uyuşturucu ilaç taşıdığını itiraf etti. Yayınlanan tutanaklarda, Cosby en az bir kadına ve diğer kadınlara Quaaludes adlı ilaç verdiğini kabul ediyor.



27 ve 28 Eylül 2005 tarihinde mahkemede, uyuşturucu alımıyla ilgili Cosby'ye çeşitli sorular yöneltildi. İfadesi sırasında Cosby, bu ilacı başka kadınlara da verdiğini itiraf ediyor ve avukatın 'bu ilacı genç kadınlarla birlikte olmak için kullanmak gibi düşünceniz var mıydı? Sorusuna 'evet'' yanıtını veriyor.



Cosby'nin avukatları Cosby'ye suçlamalarda bulunan kadınların en az ikisinin ilacı kendi iradeleriyle aldığını savundu.



77 yaşında olan Cosby, 1970'li yıllara kadar uzanan çeşitli cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya. Tüm suçlamaları reddeden Cosby'ye, şu ana kadar herhangi bir ceza soruşturması verilmedi. (DHA)