Ünlü oyuncu ölümden döndü

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

İzmir Pınarbaşı'ndaki Ülkü Yarış Pisti'nde yapılan 'Lassa V1' yarışına katılan oyuncu Ümit Erdim, kullandığı otomobille takla attı. Erdim kazadan yara almadan kurtuldu.

Oyuncu ve televizyon programlarının sevilen ismi Ümit Erdim, İzmir'de VOLKICAR otomobilleriyle yapılan Lassa V1 yarışlarına katıldı. Toplam 22 pilotun yer aldığı yarışta Erdim'in kullandığı otomobil, ilk turda virajda başka bir otomobile temas ettikten sonra iki takla atıp, pist dışına çıktı. Bir süre bu şekilde otomobilin içinde ters dönmüş halde kalan Erdim, kazayı yara almadan atlattı. Görevlilerin yardımıyla otomobilden çıkıp seyircileri selamlayan Ümit Erdim, ilk iş olarak annesini aradı ve iyi olduğunu haber verdi.



'İSTANBUL TRAFİĞİNDEN DAHA GÜVENLİ'

Kullandığı otomobilin tekerleğinin başka bir aracın tekerleğine tutunmasıyla havalandığı ve takla attığını anlatan Erdim, "İkinci yarışın startı heyecanlı bir start oldu benim için. Ama her şey yolunda bir sorun yok. Bir kez daha motor sporlarının, aslında özellikle İstanbul trafiğinden daha güvenli olduğunu bir şekilde, kötü bir hatıra da olsa göstermiş olduk. Arabanın durumu fena salyılmaz, bence yapılabilir, toplanabilir. Öbür yarışta görüşürüz" dedi.



Lassa V1 Challenge yarışları, Volkan Işık'ın tasarladığı yerli yarış otomobili VOLKICAR ile 5 yıldır düzenleniyor. İzmir'de yapılan sezonun ikinci yarışı sadece Ümit Erdim açısından değil, start alan 22 pilot için de zorlu geçti, pistten çıkanlar oldu. Sıcak havada yoğun bir seyirci ilgisi ile yapılan yarışı İzmirli pilot Can Tolon kazandı. Tolon geçen sezonun da şampiyonu olmuştu. Birincinin 10 bin TL, ikincinin 4 bin TL, üçüncünün ise 2 bin TL kazandığı yarışta, Türkiye ralli şampiyonluğu da bulunan Yağız Avcı ikinci, ehliyeti olmayan genç yetenek 17 yaşındaki Toprak Candan üçüncü oldu. (DHA)



