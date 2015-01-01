Türk sinemasının bir döneme damgasını vuran oyuncularından Pervin Par, yaşadığı İzmir'in Çeşme İlçesi'nde 76 yaşında vefat etti.





Bir zamanlar filmlerde başrol oynayan Pervin Par, uzun süre önce oyunculuk hayatını sonlandırıp İzmir'e yerleşti. İzmir'de kendi adını taşıyan çiçekçi dükkanını uzun süre işleten Par, bir süredir de Çeşme'nin Dalyanköy Mahallesi'nde yaşıyordu. Uzun zamandan beri kan kanseriyle mücadele eden Pervin Par sabaha karşı saat 05.48'de vefat etti. Pervin Par'ın cenazesi yarın Dalyanköy Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Büyük Dalyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.23 Mart 1939'da doğan Pervin Par, ilkokulun ardından 13 yaşındayken ilk aşkıyla evlendi, evliliklerinin beşinci ayında eşinin başka bir kadınla ilişki kurması üzerine boşandı. Ardından Alsancak'ta bir fotoğrafçının yanında işe girerek uzun süre kasiyerlik yapan Par, artist olmak için İstanbul'a gitti. Burada Atıf Yılmaz'la tanışan Pervin Par film dünyasına adım attı. Yılmaz'ın çektiği 'Gelinin Muradı' adlı filmde ilk başrolünü oynayan Par, ardından 20'ye yakın filmde başrol oynadı. Kendisi gibi sinema sanatçısı Mahir Özerdem ile evlenen Par, Yeşilçam'ın sıkıntılı dönemlerinde sahneye de çıktı. Birkaç reklam filmi ve sonrasında Yılmaz Duru'nun çektiği 1976 yapımı 'Kader Torbası' filminde, Yıldıray Çınar, Baki Tamer, Erol Taş gibi oyuncularla oynayan Par, sinemaya veda ederek İzmir'e yerleşti ve çiçekçi dükkanı açtı.Ezrailin habercisi, Kahreden Firar, Sen vur ben kırayım, Gurbet Kuşları, Ala Geyik, Haremden 4 Kadın, Kara Memed, Cehennem arkadaşları, Hayat Kavgası, Dağ Başını Duman Almış, Öfke Dağları Sardı, Korkunç Arzu, Sohbahar Yaprakları, Erkek Dediğin Böyle Olur, Ben Bir Kanun Kaçağıyım. (DHA)