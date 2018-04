Ünlü oyuncuların Hollywood hayalleri

Hollywood’da dünya yıldızlarıyla aynı filmde rol alabilmek pek çok yerli oyuncunun ortak hayali

Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan Hollywood hayallerini Ocarlı oyuncu Russel Crowe’un filminde rol alarak gerçekleştirdi. Peki ya diğerleri? Hepsinin ortak hayali Javier Bardem gibi...

Murat Yıldırım

''İlk tercihim Javier Bardem''

Beğendiğim çok aktör var. Ama önce benimle oynamak istemeleri lazım. İlk teklifi Javier Bardem’e götürebiliriz. Kabul etmezse Sean Penn, olmadı Jonny Deep ya da Robert Downey Jr. Artık o da kabul etmezse tek oynarım!

Deniz Çakır

''Javier Bardem hayranıyım.''

Aktörlüğünü ve mesleğe bakış açısını çok beğeniyorum. Her rolün üstesinden geliyor. Sevmediğim tek filmi bile yok. En büyük hayalim onunla birlikte bir filmde oynamak.

Hande Soral

''Bardem bana ilham veriyor.''

Her filmde kendisiyle tekrar tanışıyorum ve beni her seferinde şaşırtıyor olması çok hoşuma gidiyor. ‘No Country for Old Man’, ‘Vicky Cristina Barcelona’, ‘Beatiful’ hepsinde başka bir Javier Bardem izledik. Bu bana ilham veriyor. Belki bir gün karşılıklı oynarız.

Demet Akbağ

''Tek tercihim Al Pacino!''

Aynı filmde oynamak istediğim tek isim Al Pacino. Belki bir gün gerçekleşir. Mesela Jack Nicholson ile Diane Keaton’ın oynadığı bir film vardı, “Aşkta Her şey Mümkün”… İşte o filmde Keaton’ın yerinde olmayı isterdim.

Ece Uslu

''Hayalimde üç oyuncu var.''

Edward Norton, Jude Law ve Judie Foster’la bir yapımda oynamayı isterdim. Üçü de çok başarılı. İddialı yapımlarda yer alıyorlar. Jude Law’ın ‘Sherlock Holmes’ filmini ve Norton’un American History’ filmini çok seviyorum.

Ceyda Ateş

''Jenifer Aniston her rolün kadını.''

Benim en büyük hayalim Jenifer Aniston ile birlikte bir filmde oynayabilmek. Aniston hem dramayı hem de komediyi aynı anda bile oyanayabilir. Her rolün kadını.