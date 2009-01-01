Ünlü oyuncunun torunu öldürüldü!

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ABD'li usta aktör Morgan Freeman torunu, korkunç bir cinayete kurban gitti.

Ünlü oyuncu Morgan Freeman'ın üvey torunu 33 yaşındaki E'Dena Hines'ın, şeytan çıkarma töreninde öldürüldüğü iddia edildi.



Gelen ihbar üzerine Manhattan'daki olay yerine giden polis, E'Dena Hines'ın cansız bedenini yaşadığı apartmanın önünde buldu. Birden çok bıçak darbesi aldığı belirtilen Hines'ın eski sevgilisi tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.



Daily Mail'in haberine göre, polis Hines'ın sevgilisini kaldırımda korkmuş bir halde şeytan kovalarken buldu. Bazı görgü tanıklarıysa katil zanlısının "Hz. İsa doğdu" diye bağırdığını ifade etti. 30 yaşındaki adam, psikiyatrik değerlendirme için hastaneye götürüldü.



Freeman’ın ilk eşi Jeanette Adair Bradshaw’un torunu olan Hines, ünlü aktör ve ikinci eşi Myrna Colley-Lee tarafından büyütüldü. 2009 yılında Freeman’ın üvey torunuyla 10 yıldır aşk yaşadığı ve evlenecekleri ileri sürülmüştü.