Ünlü sanatçı sahneye çıkarken yaralandı

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Sinan Özen sahneye çıkarken yaralandı.

İzmir'in Menderes İlçesi'ndeki bir otel açılışında sahneye çıkan Sinan Özen'in ayağı halıya takıldı. Sendeleyip platformun köşesine bacağını çarpan Özen hafif yaralandı.



Menderes İlçesi'ne bağlı Özdere'deki bir otelin açılışında sahneye çıkmaya hazırlanırken ayağı halıya takılan Sinan Özen, sendelerken bacağını platformun bir köşesine çarptı. Bacağından hafif yaralanmasına rağmen sahneye çıkıp, bir şarkısını söyleyen Özen'e, davetliler arasında bulunan ve başarılı yüz nakli ameliyatı ile tanınan Prof.Dr. Ömer Özkan ilk müdahaleyi yaptı. İlk tedavisi sonrası Özen, tekrar sahneye gelip, konsere kaldığı yerden devam etti. Konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özen, "Ufak bir aksaklı, hayat devam ediyor. Oluyor böyle şeyler. Sahneye giderken ayağım takıldı. Nazara inanıyorum" dedi. Bir ara tansiyonu düşen Sinan Özen'e müdahale eden sağlık ekibi, ardından kendisini tekerlekli sandalye ile odasına götürdü.



DEMET AKALIN, "BENİM NAZARIM SİNAN ÖZENDEN ÇIKTI"

Özen'in ardından Demet Akalın sahneye çıktı. Akalın, menajeri ve eşinden Sinan Özen'le ilgilenmelerini isteyip, "Benim nazarım Sinan Özen'den çıktı" dedi. Birbirinden hareketli şarkılarıyla hayranların coşturan Akalın, yeni albümüyle ilgili bilgi verip, "Albümüm çıktığı zaman bütün İstanbul benimle donansın. Gazeteler, ilanlar hep beni versin istiyorum. Tek kopleksim bu" dedi. Bir ara davetlilerin arasına inen Akalın, çocukları sevdi, onlarla şakalaştı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Akalın, ekip arkadaşlarının albüm için hazırladığı pastayı kesti. İlk lokmayı eşine yedirdi. (DHA)



