Şarkıcı Arto, havaalanında gözaltına alındı.





Müzisyen Arto, Amerika dönüşünde Atatürk Havalimanı'nda pasaport kontrolu sırasında polise hakaret ettiği gerekçesiyle göz altına alındı. Gözaltına alınan Arto polis nezaretinde karakola götürülürken görüntüsünü çeken gazetecilere yanındaki polisi göstererek, " İşte bu polis " diye kendisi ile olayı yaşayan polisi gösterdi.Asıl adı Harutyun Dalga olan Arto tarifeli uçakla saat 13.00'de New York'tan İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Şarkıcı Arto, pasaport kontrol noktasında bulunan business tipi bilet sahibi yolcuların kullandığı özel bankodan geçmek isterken kendisini sıradan gelmesi için ikaz eden polisle tartışmaya başladı. Polis Arto'ya buradan geçebilmesi için baş taraftaki görevliye kartını göstermesi gerektiğini söyleyince tartışma başladı. Daha sonra Pasaport Kısım Amirliğine götürülen Arto karakola götürülürken gazetecilere şunları söyledi:"Polis arkadaşlar istediklerini aldı. Terbiyesizlikten dolayı. Herhalde oradan geçeceğim, üstelik business class sırasından, üstelik hakkım olduğu yerden. Hakkım olan yerden geçerken herhalde beni bunlar bağlayamayacaklar. THY ile geldim. Biliyorsunuz son zamanlarda ünlülere karşı böyle bir durum söz konusu. Sonra da O ünlü diye bu sıraya mı girecek diyorlar. Ama o sıra zaten benim hakkımdı. Maalesef bunlar da böyle yapacak bir şey yok."Arto son olarak gazetecilere, " Keyifli bir gün yaşıyoruz. her şey yolunda mühim olan İstanbul'a varmak. İşin kötü tarafı Demet'in mamaları bende. Kız beni bekliyor" dedi.(DHA)