Ünlü sunucu ve oğlu hastanelik oldu

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Ünlü programcı Esra Erol Özbir, ailesiyle geldiği Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde bir bakteri nedeniyle oğlu ile birlikte rahatsızlandı.

Oğlu hastalığı ayakta atlattırken, 3 gün özel bir hastanede kalan Esra Erol Özbir, tedavi gördüğü Salmonella bakterileri ve neden olduğu rahatsızlıkla ilgili İnstagram hesabından bilgilendirme yaparak, sevenlerini uyardı.



Bodrum'a birkaç gün önce eşi ve oğlu ile birlikte gelen ünlü program sunucusu Esra Erol Özbir, Salmonella bakterileri nedeniyle rahatsızlandı. Esra Erol Özbir, Çeşitli şikayetlerle başvurduğu Bodrum'daki özel bir hastanede üç gün tedavi gördü. Oğlu İdris Ali'nin de aynı bakteriler nedeniyle rahatsızlandığını instagram hesabından duyuran Özbir, oğlunun hastalığı ayakta atlatmasına rağmen kendisinin 3 gün yatarak tedavi gördüğünü belirtti. Son iğnesini bugün olan Esra Erol Özbir, "Bodrum tatili inşallah şimdi başlıyor" başlığıyla paylaştığı yazısında, bakterinin neden olduğu hastalığın belirtileri ve nereden geçtiğine yönelik bilgiler paylaşarak, sevenlerini uyardı.



"TATİL ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Esra Erol Özbir, İnstagram hesabından rahatsızlığını "Bodrum tatili inşallah şimdi başlıyor. Son iğne günü. Dikkatli okuyun lütfen. Özellikle de çocuklarınız için! Beni 3 gün hastane yatıran, Ali'nin ayakta geçirdiği berbat bir bakteri ile tanıştık. Tedavi hala devam ediyor! Şükür artık daha iyiyiz. Sıcaklarla bakteriler ve virüsler her yerde! Salmonella bakterilerinin sebep olduğu bir hastalıktır. 8-72 saat içerisinde karın ağrısı, ishal ve ateş belirtileriyle kendisini gösterir. İlave olarak mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı ortaya çıkabilir, 4-7 gün sürebilir! Salmonelle bakterilerinin pişmemiş olan çiğ etlerde, tavuklarda ve yumurtada bulunma olasılığı mevcuttur. Ancak iyi pişirilen etlerde ve hazır ürünlerde olma ihtimali yoktur. Öte yandan pişirilmeden yenen bazı gıdaların, mesela meyve ve sebzelerin çiğ et ile teması sonrasında çapraz bulaştırma sebebiyle de insanlara bulaşma olasılığı vardır. 'İyi Mutfak Hijyeni' kurallarına uyulduğunda herhangi bir gıdadan Salmonella bulaşma ve hastalık riski tamamen ortadan kalkar" diye duyurdu. (DHA)