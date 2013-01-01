Sosyal medyada son günlerde kafasından aşağı bir kova dolusu buz boşaltan ünlüler dikkat çekiyor. Peki bu insanlar bunu neden yapıyorlar?
Kanserin bir türü olan ve ALS olarak bilinen motor nöron hastalığına dikkat çekmek amacıyla ünlüler arasında yaygınlaşan ‘buz kovası iddiası’ küresel bir kampanya dönüştü. Bir kişinin meydan okuması üzerine buzlu suyla dolu bir kovayı kafalarından aşağı boşaltan katılımcılar daha sonra üç kişiye daha meydan okuyor. Hastalığa dikkat çekmek amacıyla ilk kez 2013’te Amerika'da ortaya çıkan bu akım, 2014 yazında tüm dünyaya yayıldı ve bir sosyal medya fenomenine dönüştü.
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Mickey Rourke, Hillary Swank, Lady Gaga, Justin Timberlake, Oprah Winfrey, Justin Bieber, Selena Gomez, LeBron James gibi pek çok kişi bu akımın öncüsü oldu. Ünlüler hem maddi yardımda bulundular hem de bir kova buzu başlarından aşağı döktüler. Yurt dışında çığ gibi büyüyen akım Türkiye'ye de ulaştı. Yerli ünlüler de birbirlerine meydan okumaya başladı. Arda Turan, Burak Yılmaz, Kıvanç Tatlıtuğ, Ata Demirer, Hülya Avşar, Şahan Gökbakar gibi ünlüler de kampanyaya destek verdi ve üçer kişiye meydan okudu.
Bir kova buzla yapılan meydan okuma sonrasında (Ice Bucket Challenge) teklifi alan kişi 24 saat içinde başından aşağı ya bir kova buz döküyor ya da Amerikan ALS derneğine bir miktar bağışta bulunuyor. Herkesin katılımına açık olan kampanyada Türkiye’deki ALS/MNH derneği de aktif olarak yer alıyor. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgi ve katılım için www.als.org.tr
adresinden bilgi alabilirsiniz.
KAMPANYAYA DESTEK VEREN ÜNLÜLERİN VİDEOLARINI İZLEMEK İÇİN ELELETV'Yİ ZİYARET EDİN...