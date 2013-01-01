Ünlüler buz kovasıyla ALS'ye meydan okuyor!

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Ünlülerin ALS'ye karşı farkındalık yaratmak için birbirlerine meydan okudukları eğlenceli ve sulu videolar sosyal medyanın yeni fenomeni oldu!